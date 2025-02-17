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09:00, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

«Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

TNI: Де-факто конфликт на Украине завершен, Россия одержала победу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский конфликт де-факто закончен, а боевые действия больше не могут продолжаться, считают журналисты базирующегося в США журнала The National Interest.

[Президент США Дональд] Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО

из материала The National Interest

Украина будет лишена права участия в переговорах

Авторы статьи также придерживаются мнения, что почти весь мир в итоге встанет на сторону России, согласившись с тем, что Москва вышла из конфликта победителем. Финансовое бремя же, считают журналисты, будет переложено на плечи европейских союзников Киева, так как США постепенно будут отстраняться от темы Украины и от всего Евросоюза в целом.

Фото: Reuters

При таком стечении обстоятельств Украина останется без возможности к ведению боевых действий, так как у стран Евросоюза без Америки не хватит на это ресурсов. Это, в свою очередь, приведет к тому, что украинская сторона не сможет стать полноправным участником переговорного процесса России и США. Авторы указывают, что без военной помощи Киев «вообще не смог бы воевать с Россией», а следовательно, абсурдно думать, что Украина получит место за столом переговоров. «В конце концов, [Украина], по сути, является доверенным лицом Америки в борьбе с Россией. Она неоднократно подчинялась указаниям США и НАТО на поле боя», — говорится в публикации.

Зеленский не планирует присутствовать на обсуждениях в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии, где планируют встретиться главы государств, захотели стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, на которые Трамп, помимо российской стороны, позвал и украинского президента Владимира Зеленского. По словам главы Белого дома, Зеленский будет вовлечен в переговоры, однако сам украинский лидер, как и глава его офиса Андрей Ермак, не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кроме того, Зеленский считает, что Украина может вернуть территории дипломатическим путем. «Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему это можно сделать дипломатическим путем», — сказал он, добавив, что исключает признание российскими утраченных территорий. Политик верит, что Киев может одержать победу над Москвой военным путем, однако без помощи партнеров, указал он, «это будет долго».

В свою очередь в Москве, говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, напомнили о словах Трампа, который исключил это. «США уже заявили, что не видят Украины в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита», — подчеркнул российский сенатор Алексей Пушков.

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Сегодня

США могут провести раздельные переговоры с двумя сторонами

Телеканал NBC пишет, что США рассматривают возможность проведения двух переговоров — сначала отдельно с Киевом и Москвой.

«Два американских чиновника сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего [состоятся] совместные переговоры», — указано в публикации.

Говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что она может состояться «очень скоро», так как российский лидер стремится к миру. Известно, что первые в этом году переговоры по Украине в Эр-Рияде должны пройти уже в этот вторник, 18 февраля. От США участие в них примут госсекретарь Марк Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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