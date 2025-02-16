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07:15, 16 февраля 2025Бывший СССР

«Я не знаю, что это. Это не серьезно». Украину не позвали на переговоры в Саудовской Аравии. Киев не в курсе предстоящих встреч

Fox News: Украинских представителей не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию, сообщила журналистка Fox News Нана Саджая. Об этом ей рассказал высокопоставленный украинский чиновник, который уточнил, что украинскую сторону не пригласили и не информировали о предстоящих переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители.

Политик назвал «немного странной» возможность переговоров с россиянами в Саудовской Аравии — поскольку до этого не было аналогичных переговоров Киева и его «стратегических партнеров».

Я видел, кто-то говорит, что в Саудовской Аравии будет встреча на уровне президентов США и РФ. Какие-то мирные переговоры. Даже наш флаг поставили... Я не знаю, что это. Это не серьезно

Владимир Зеленский президент Украины

При этом 14 февраля Зеленский заявил, что планирует посетить Саудовскую Аравию на фоне возможных трехсторонних переговоров с Россией и США о мирном урегулировании конфликта. Однако глава государства отметил, что не планирует встречаться с представителями Москвы или Вашингтона.

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В офисе Зеленского считают, что пока обсуждать нечего

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию. По его словам, на столе переговоров «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. Сегодня на столе переговорном нет ничего, что можно было обсуждать

Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Американские политики отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

Высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от России и Украины в ближайшие дни. Об этом написало издание Politico со ссылкой на американские источники.

Предполагается, что советник по национальной безопасности Майк Вальц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу для начала переговоров об урегулировании украинского кризиса. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в мероприятии участвовать не будет.

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Встречу в Саудовской Аравии анонсировал Трамп по итогам переговоров с Путиным

Трамп сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Он также отметил, что предстоящие контакты Вашингтона, Москвы и Киева покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

В свою очередь Саудовская Аравия еще не начинала подготовку к возможной встрече Трампа и президента России Владимира Путина. «Еще нет, пока не определена дата созыва встречи в верхах между двумя президентами», — отметили в королевстве.

Агентство Bloomberg отмечало, что встреча российского и американского лидеров может пройти уже в конце текущего месяца. По данным журналистов, для этого уже на следующей неделе в Саудовской Аравии будет проведена встреча высокопоставленных должностных лиц двух стран, которая подготовит почву для переговоров лидеров РФ и США, намеченных на конец февраля.

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