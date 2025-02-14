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17:37, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский запланировал визит в Саудовскую Аравию на фоне возможных переговоров

Президент Украины Зеленский заявил о подготовке визита в Саудовскую Аравию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал посетить Саудовскую Аравию на фоне возможных трехсторонних переговоров с Россией и США о мирном урегулировании конфликта. О подготовке визита сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Как следует из заявления украинского лидера, Зеленский намерен в ближайшее время посетить Эр-Рияд, однако не планирует встречаться с представителями Москвы или Вашингтона.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Однако, по его словам, у Москвы и Вашингтона также будет параллельный двусторонний канал взаимодействия.

Ранее Саудовскую Аравию назвали возможной площадкой переговоров России и США. Как сообщала украинская пресса, высокопоставленные российские официальные лица уже посетили королевство в начале февраля.

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