Зеленский запланировал визит в Саудовскую Аравию на фоне возможных переговоров

Президент Украины Зеленский заявил о подготовке визита в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал посетить Саудовскую Аравию на фоне возможных трехсторонних переговоров с Россией и США о мирном урегулировании конфликта. О подготовке визита сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Как следует из заявления украинского лидера, Зеленский намерен в ближайшее время посетить Эр-Рияд, однако не планирует встречаться с представителями Москвы или Вашингтона.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Однако, по его словам, у Москвы и Вашингтона также будет параллельный двусторонний канал взаимодействия.

Ранее Саудовскую Аравию назвали возможной площадкой переговоров России и США. Как сообщала украинская пресса, высокопоставленные российские официальные лица уже посетили королевство в начале февраля.