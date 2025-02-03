Саудовскую Аравию и ОАЭ назвали возможными площадками переговоров Трампа и Путина

Reuters: Переговоры Трампа и Путина могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ

Будущие переговоры президента США Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ. Об этом со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщает Reuters.

Как указали собеседники агентства, «высокопоставленные российские официальные лица посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в последние недели», чтобы обсудить перспективу проведения переговоров.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО планирует искусственно заморозить конфликт на Украине, выдавая это за попытку начать диалог об урегулировании конфликта.