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13:40, 3 февраля 2025Мир

Саудовскую Аравию и ОАЭ назвали возможными площадками переговоров Трампа и Путина

Reuters: Переговоры Трампа и Путина могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Будущие переговоры президента США Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ. Об этом со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщает Reuters.

Как указали собеседники агентства, «высокопоставленные российские официальные лица посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в последние недели», чтобы обсудить перспективу проведения переговоров.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО планирует искусственно заморозить конфликт на Украине, выдавая это за попытку начать диалог об урегулировании конфликта.

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