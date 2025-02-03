СВР раскрыло планы НАТО по Украине

В СВР заявили, что НАТО планирует заморозить конфликт на Украине

НАТО планирует искусственно заморозить конфликт на Украине, выдавая это за попытку начать диалог по урегулированию конфликта. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Предполагается заморозить конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о "начале его урегулирования"», — заявили в ведомстве.

В СВР подчеркнули, что западные союзники «главной помехой для реализации такого сценария» видят президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что переговоры Путина и Трампа, скорее всего, пройдут не раньше середины февраля. По его словам, американский лидер может быть заинтересован в заморозке конфликта.