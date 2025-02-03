Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 3 февраля 2025Мир

СВР раскрыло планы НАТО по Украине

В СВР заявили, что НАТО планирует заморозить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

НАТО планирует искусственно заморозить конфликт на Украине, выдавая это за попытку начать диалог по урегулированию конфликта. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Предполагается заморозить конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о "начале его урегулирования"», — заявили в ведомстве.

В СВР подчеркнули, что западные союзники «главной помехой для реализации такого сценария» видят президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что переговоры Путина и Трампа, скорее всего, пройдут не раньше середины февраля. По его словам, американский лидер может быть заинтересован в заморозке конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

      Глава МИД Польши призвал США к достижению мира через силу

      МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за ВСУ граждан

      На Западе указали на бесполезность новых пакетов помощи Украине

      Орбан рассказал об одном качестве Путина

      Супруга Василия Ливанова пожаловалась на ложь о ее муже

      В России откроются магазины бренда одежды из Казахстана

      Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

      В Москве из-за теплой зимы закрылась горка для тюбинга

      Бодибилдер залез в работающий двигатель самолета ради видео для соцсетей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше