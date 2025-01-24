Трампа заподозрили в намерении заморозить конфликт на Украине

Политолог Блохин: Переговоры Трампа и Путина пройдут не раньше середины февраля

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, скорее всего, пройдут не раньше середины февраля, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» эксперт высказался о сроках возможных переговорах, подчеркнув, что Трамп может быть заинтересован в заморозке конфликта.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «немедленно». При этом когда именно политик намерен встретиться с российским лидером, не уточняется.

«Пока со стороны Трампа идут ультиматумы, санкции, необходимость заморозки конфликта. Все это мало устраивает Россию. Трамп говорит, что хочет остановить конфликт, но об этом говорил и Байден. (...) Очевидно, что те сигналы, которые идут из Вашингтона, на самом деле не удовлтетворяет Москву. Они хотят, с одной стороны, закончиться конфликт, но с другой стороны — с помощью силы. Москва ультиматумы не приемлет и ждет только равноправного партнерства», — объяснил Блохин.

Все вскроется в результате самих переговоров, которые только к середине февраля начнутся, если все пойдет быстро. (...) Уступка может быть только в заморозке конфликта, который Байден хотел продолжать, чтобы нанести поражение России. Задача Трампа и его команды — это заморозить конфликт, и это будет восприниматься западным истеблишментом как очень большая уступка Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, и Москва ждет соответствующих сигналов со стороны Вашингтона.

«Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», — сказал представитель Кремля.