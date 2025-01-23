Трамп захотел встретиться с Путиным немедленно

Reuters: Трамп заявил о желании встретиться с Путиным немедленно

Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с главой России Владимиром Путиным «немедленно». Об этом сообщает Reuters.

Когда именно политик намерен встретиться с российским лидером, не уточняется.

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира. По словам республиканца, тот говорил ему об этом очень серьезно.

До этого украинский лидер допустил переговоры с Путиным. Он подчеркнул, что для Киева очень важен вопрос гарантий безопасности.