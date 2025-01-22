«В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

Трамп заявил, что США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным человеком. Он этом он заявил во время пресс-конференции.

Он [Путин] не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена Дональд Трамп Президент США

Также американский лидер заявил, что готов встретиться с Путиным. «В любое время, когда он хочет», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп заявил, что Зеленский хочет мира

Новый глава Белого дома заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет «мира». По его словам, глава Украины говорил ему об этом очень серьезно.

Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет Дональд Трамп Президент США

Трамп также заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Отмечается, что будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

Зеленский, в свою очередь, пожаловался, что в окружении Трампа есть лишние голоса. По его мнению, эти лишние голоса доносят американскому лидеру дезинформацию и пророссийскую позицию. «Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали, чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше для того, чтобы он четко понимал детали», — сказал Зеленский.

Трамп допустил введение новых санкций против России

Президент США допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме заявил, что предпочитает тарифы санкциям в качестве меры воздействия.

Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней Дональд Трамп Президент США

По словам кандидата на пост министра финансов Скотта Бессента, Трамп считает, что США чрезмерно использовали санкции. Он отметил, что это может побудить страны начать отказываться от американского доллара. Бессент подчеркнул важность поиска более гибких инструментов, которые реализуют интересы государства.