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19:38, 21 января 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на лишние голоса в окружении Трампа

Зеленский пожаловался, что в окружении президента США Трампа есть лишние голоса
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Angelina Katsanis / Pool / Imagn Images / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что в окружении лидера США Дональда Трампа есть лишние голоса. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция доступна на YouTube-канале Офиса президента страны.

По его словам, эти лишние голоса доносят Трампу дезинформацию и пророссийскую позицию. «Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали, чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше для того, чтобы он четко понимал детали», — сказал Зеленский.

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