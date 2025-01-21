Зеленский пожаловался на лишние голоса в окружении Трампа

Зеленский пожаловался, что в окружении президента США Трампа есть лишние голоса

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что в окружении лидера США Дональда Трампа есть лишние голоса. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция доступна на YouTube-канале Офиса президента страны.

По его словам, эти лишние голоса доносят Трампу дезинформацию и пророссийскую позицию. «Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали, чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше для того, чтобы он четко понимал детали», — сказал Зеленский.

