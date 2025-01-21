Зеленский заявил о незаинтересованности США в Украине и Европе

Президент Украины Зеленский: Украина и Европа не важны для США

Украина и Европа для США не важны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем YouTube-канале.

Он заявил, что в США не переживают по поводу того, что какая-то страна может перестать быть их союзником. Зеленский добавил, что Вашингтон не верит, что Европа может принести нечто существенное. Он вспомнил саммит по безопасности 2023 года в Сингапуре, на котором представители США открыто сказали, что их главный приоритет — это тихоокеанский регион, а Европа для них на третьем месте.

Ранее Зеленский прибыл в Давос в Швейцарии для участия во Всемирном экономическом форуме. Он также запланировал двусторонние переговоры с лидерами разных стран, а также встречи с представителями крупного бизнеса.