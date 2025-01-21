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14:24, 21 января 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ

Никифоров: Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Давос в Швейцарии, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Давос (Швейцария), где примет участие во Всемирном экономическом форуме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо выступления на ВЭФ украинский лидер также запланировал двусторонние переговоры с лидерами разных стран, а также встречи с представителями крупного бизнеса.

Ранее новый президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками заявил, что Владимир Зеленский готов к сделке с Москвой. Он подчеркнул, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине после разговора с Владимиром Путиным, который может состояться очень скоро.

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