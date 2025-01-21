Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 21 января 2025Мир

Трамп раскрыл готовность Зеленского к сделке с Россией

Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Москвой. Об этом заявил новый президент США Дональд Трамп во время встречи со стоими сторонниками, передает телеканал CNN.

Также, по словам главы Белого дома, уже очень скоро может состояться разговор с президентом России Владимиром Путиным. После этого Трамп поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» уходящего президента США Джо Байдена, указав, что если бы он возглавлял страну, конфликт бы не начался.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о планах встретиться Путиным

      Бастрыкин заинтересовался выдачей жилья мигрантам в Подмосковье

      В Финляндии резко высказались в адрес Каллас после ее слов о надежде на Трампа

      Российская тревел-блогерша побывала в Мексике и описала страну фразой «насилие поражает»

      В США рассказали об ударе по проукраинским республиканцам

      Теряющему эрекцию во время секса 60-летнему мужчине дали совет

      Трамп сделал заявление о конфликте на Украине в день инаугурации

      Трамп прокомментировал свое обещание по Украине фразой «есть еще полдня»

      Тигр растерзал и наполовину съел фермера

      Жена Роберта Паттинсона позагорала на песке в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше