Трамп раскрыл готовность Зеленского к сделке с Россией

Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Москвой. Об этом заявил новый президент США Дональд Трамп во время встречи со стоими сторонниками, передает телеканал CNN.

Также, по словам главы Белого дома, уже очень скоро может состояться разговор с президентом России Владимиром Путиным. После этого Трамп поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» уходящего президента США Джо Байдена, указав, что если бы он возглавлял страну, конфликт бы не начался.