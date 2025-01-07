Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода

Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за шесть месяцев

Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев. Об этом сообщает C-SPAN со ссылкой на его пресс-конференцию.

По словам Трампа, если бы он был президентом, то конфликт бы не начался. Избранный лидер назвал ситуацию на Украине «фиаско» уходящего президента США Джо Байдена.

В этой же пресс-конференции Трамп заявил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО. Трамп рассказал, что долгие годы, еще до президентства Владимира Путина, Россия говорила, что НАТО не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», — добавил он.