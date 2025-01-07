Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 7 января 2025Мир

Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода

Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за шесть месяцев
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев. Об этом сообщает C-SPAN со ссылкой на его пресс-конференцию.

По словам Трампа, если бы он был президентом, то конфликт бы не начался. Избранный лидер назвал ситуацию на Украине «фиаско» уходящего президента США Джо Байдена.

В этой же пресс-конференции Трамп заявил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО. Трамп рассказал, что долгие годы, еще до президентства Владимира Путина, Россия говорила, что НАТО не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп признался в понимании чувств России

      Трамп призвал Данию уступить Гренландию для защиты «свободного мира»

      Трамп заявил о желании встретиться с Путиным

      В ВСУ подтвердили случаи дезертирства в этиной бригаде

      Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода

      В европейской стране усомнились в дальнейшей поддержке членства Украины в ЕС

      Звезда «Ходячих мертвецов» умер в возрасте 32 лет

      Трамп нашел причину конфликта на Украине

      Мостовой осудил Ротенберга за сравнение журналистов с фашистами

      Предсказан итог возможной войны России и НАТО в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше