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20:17, 7 января 2025Мир

Трамп признался в понимании чувств России

Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины и НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида), передает РИА Новости.

Трамп рассказал, что долгие годы, еще до президентства Владимира Путина, Россия говорила, что НАТО не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне. А затем [президент США Джо] Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога», — добавил он.

Также избранный глава государства назвал конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как полагает республиканец, Россия приняла соответствующие решения, так как обнаружила некомпетентность сотрудников администрации США.

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