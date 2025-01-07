Трамп признался в понимании чувств России

Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины и НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида), передает РИА Новости.

Трамп рассказал, что долгие годы, еще до президентства Владимира Путина, Россия говорила, что НАТО не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне. А затем [президент США Джо] Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога», — добавил он.

Также избранный глава государства назвал конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как полагает республиканец, Россия приняла соответствующие решения, так как обнаружила некомпетентность сотрудников администрации США.