Трамп: к конфликту на Украине привела некомпетентность администрации Байдена

Конфликт на Украине начался из-за некомпетентности администрации действующего президента Джо Байдена, считает избранный президент США Дональд Трамп. Его процитировало издание «Страна.ua».

Как полагает республиканец, Россия приняла соответствующие решения, так как обнаружила некомпетентность сотрудников Байдена, которые продемонстрировали, что они не понимают, что делают.

«Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас великая армия», – сказал Трамп.

При этом он признал, что «понимает чувства России», которая вступает против вступления Украины в НАТО.

Ранее прозвучала версия о том, что Трамп собрался добиться мира между Россией и Украиной к Пасхе.

При этом некоторые эксперты считают, что хотя Украина стремительно теряет территорию и войска, Вашингтон не должен спешить с заключением сделки обеспечивающей мир между двумя государствами. В противном случае, под угрозой окажется авторитет самих США.