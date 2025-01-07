WP: сделка Трампа по Украине может подорвать авторитет США

Украина стремительно теряет территорию и войска, однако спешка с переговорами может навредить авторитету США. Соответствующие прогнозы опубликовало издание The Washington Post.

Авторы публикации полагают, что ближайшие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существование в качестве суверенного государства. По их мнению, киевский режим рискует не пережить еще один год военного противостояния.

Однако издание предупреждает, что торопливость избранного президента США Дональда Трампа, пообещавшего заключить сделку и добиться урегулирования конфликта, может оказаться еще более скверным сценарием. Как гласит статья, украинцы будут относиться к США, как к ненадежному покровителю, который предал союзников.

«На карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и НАТО, которые немедленно помогли Украине и пообещали продолжать поддержку «столько, сколько потребуется», — напоминает издание.

Кроме того, оно отмечает, что Украина не состоит в НАТО, а значит обещание не было закреплено в договорных гарантиях, а зависело от политической воли Вашингтона и Европы. Если поддержка Киева прекратится, то это будет означать, что обещания США имеют срок годности и действительны лишь до очередных выборов. Это особенно важно в ситуации, когда Китай не исключает военного сценария по захвату Тайваня.

Другим неблагоприятным для Украины фактором является растущая усталость Европы и желание ее руководителей положить конец конфликту.

Ранее сообщалось, что Трамп может достичь соглашения по мирному урегулированию на Украине, заключив выгодную для Вашингтона сделку.