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20:34, 22 декабря 2024Мир

В Белом доме рассказали о «хорошей сделке» по Украине для США

Белый дом заявил о способности Трампа заключить сделку по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Offenberg / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп может помочь достичь соглашения по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил в эфире CNN помощник действующего руководителя вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Трамп обеспокоен по поводу военной помощи Украине, но в то же время он хочет заключить «хорошую для США сделку». Салливан пояснил, что выгодной для американской стороны будет ситуация, в которой она получит рычаги давления — таким рычагом выступает военная помощь Киеву.

Салливан считает, что Трамп должен намекнуть России, что продолжит поддерживать Украину, пока Москва не пойдет на честную сделку.

В начале декабря Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине.

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