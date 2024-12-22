В Белом доме рассказали о «хорошей сделке» по Украине для США

Белый дом заявил о способности Трампа заключить сделку по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может помочь достичь соглашения по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил в эфире CNN помощник действующего руководителя вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Трамп обеспокоен по поводу военной помощи Украине, но в то же время он хочет заключить «хорошую для США сделку». Салливан пояснил, что выгодной для американской стороны будет ситуация, в которой она получит рычаги давления — таким рычагом выступает военная помощь Киеву.

Салливан считает, что Трамп должен намекнуть России, что продолжит поддерживать Украину, пока Москва не пойдет на честную сделку.

В начале декабря Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине.