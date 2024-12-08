Трамп исключил военную помощь Украине в нынешних объемах

Трамп: Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах

Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. Об этом заявил избранный американской лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Вероятно, стоит ожидать, что Украина не получит столько же помощи [сколько получала раньше]», — рассказал 47-й американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что он не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако он указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.

Ранее Трамп заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта. Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта, и отметил, что президенту России Владимиру Путину также «пришло время» начать действовать.