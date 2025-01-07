Стали известны подробности мирного плана Трампа по Украине

Эксперт заявил, что Трамп рассчитывает достичь мира между РФ и Украиной к Пасхе

Эксперт заявил, что избранный президент США Дональд Трамп намерен заключить мирное соглашение между Россией и Украиной к Пасхе. Об этом в интервью Sky News рассказал научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк.

Издание отмечает, что одной из главных задач Трампа после вступления в должность президента станет прекращение конфликта на Украине. По словам Кларка, глава Белого дома рассчитывает достичь мира уже в ближайшее время.

«Думаю, американская сторона будет рассматривать все возможности для заключения какой-то мирной сделки к Пасхе», — заявил он.

Ранее стало известно, что Трамп пообещал сделать Гренландию «снова великой». Президент США подтвердил, что на остров с визитом прибыл его сын.