Трамп пообещал сделать Гренландию «снова великой»

Трамп подтвердил поездку сына в Гренландию и пообещал сделать ее «снова великой»

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его старший сын вместе с различными представителями отправятся в Гренландию с визитом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он уточнил, что Дональд Трамп-младший посетит некоторые из «самых великолепных районов и достопримечательностей». При этом политик заявил, что жители Гренландии получат «огромную выгоду, если и когда» страна станет частью Соединенных Штатов. «Сделаем Гренландию снова великой», — пообещал Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают контроль над Гренландией абсолютной необходимостью». Трамп интересовался покупкой крупнейшего острова на Земле еще во время своего первого президентского срока.