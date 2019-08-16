Трамп захотел купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею купить принадлежащую Дании Гренландию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Он уже обсуждал такую возможность со своими советниками, и даже дал указание юрисконсульту Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

По информации источников издания, несколько советников поддержали «экономически целесообразный» план Трампа, однако многие в Белом доме уверены, что интерес президента к этой территории скоро пропадет.

В Белом доме, Королевском доме Дании и в офисе премьера Гренландии на запрос о комментариях не ответили.

Газета напоминает, что после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за Гренландию 100 миллионов долларов. Также Госдепартамент изучал перспективу покупки острова в 1867 году.

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