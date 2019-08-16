Трампу потребовалось больше психбольниц

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости увеличить число психиатрических больниц в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что властям нужно потратиться на этот проект в связи с серией массовых расстрелов граждан в США. «Если мы вспомним 60-е и 70-е годы, закрылось огромное количество этих больниц, а людей просто выпустили на улицу. Мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам», — сказал американский лидер.

С начала августа в США произошли три инцидента со стрельбой. В ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из винтовки возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Преступника ликвидировали в течение минуты.

Еще два произошли в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 22 человека, еще десятки пострадали. Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.

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