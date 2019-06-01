Число жертв «недовольного госслужащего» в Вирджинии-Бич выросло

Число жертв стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния, США) выросло до 11. Об этом сообщает CNN.

Помимо этого, уточняется, что преступник не покончил с собой, а был ранен в ходе перестрелки с полицией и умер в больнице. Число раненых, по разным источникам, колеблется от четырех до десяти.

Одного из полицейских от смерти спас бронежилет.

Источник в правительстве Виргинии рассказал телеканалу, что стрелок оказался «недовольным» работником. Подозреваемый был опознан как 40-летний ДеВэйн Крэддок, он работал сертифицированным профессиональным инженером в Департаменте коммунальных услуг города, его телефон указан в качестве контактного лица для получения информации о местных дорожных проектах.

Ранее 1 июня сообщалось, что подозреваемый вошел в в комплекс зданий городской администрации и открыл беспорядочную стрельбу по людям. Позднее на месте преступления обнаружили винтовку и пистолет.

О стрельбе проинформировали президента США Дональда Трампа.

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