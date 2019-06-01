Раскрыта личность расстрелявшего людей преступника из Вирджинии-Бич

Преступником из Вирджинии-Бич, расстрелявшим 12 человек, оказался инженер муниципальной службы города ДеВэйн Крэддок. Об этом сообщили полицейские на пресс-конференции, содержание которой передает Reuters.

Глава полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера рассказал, что Крэддок более 15 лет работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства города, и что о его мотивах ничего неизвестно. Во время преступления он использовал пистолет с глушителем и увеличенным магазином. Оружие также нашли у него дома.

Ранее 1 июня сообщалось, что подозреваемый вошел в комплекс зданий городской администрации и открыл беспорядочную стрельбу по людям. Погибли 12 человек, ранения получили четверо. Полиция застрелила нападавшего.

О стрельбе проинформировали президента США Дональда Трампа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!