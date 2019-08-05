Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах

Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране. Об этом американский лидер заявил в своем обращении к нации, передает портал Vice News.

В связи с произошедшим хозяин Белого дома призвал на законодательном уровне принять ряд мер, которые способствуют снижению уровня насилия с применением огнестрельного оружия и остановят потенциальных стрелков. В частности, американский лидер заявил, что дал указание Минюсту США разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

«Эта высшая мера наказания должна приводиться в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек», — сообщил Трамп.

За последние двое суток в США произошли три инцидента со стрельбой. В ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из винтовки возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Преступника ликвидировали в течение минуты.

Еще два произошли в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали. Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru