Трамп решил положить конец массовым расстрелам

Президент США Дональд Трамп пообещал «взяться» за проблему массовых расстрелов. Об этом сообщает Associated Press.

Он обсудил с директором ФБР Кристофером Реем, генеральным прокурором и министром юстиции Уильямом Барром и членами американского Конгресса возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей. Глава государства подчеркнул, что эта проблема существует в течение многих лет, и ей необходимо положить конец.

«Ненависти нет места в нашей стране», — резюмировал американский лидер.

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Ранее политики из Демократической партии назвали администрацию Трампа ответственной за случаи массовой стрельбы. Они заявили, что президент разжигает страх, ненависть и фанатизм, а атаки были вызваны национализмом и антииммигрантской риторикой главы государства.

За выходные в США произошло 3 массовых расстрела: в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, где в общей сложности были убиты девять человек и пострадали 33, и в Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 20 человек, несколько десятков пострадали.

Незадолго до нападения техасский стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США. Среди его жертв, по последним данным, были шесть мексиканцев.

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