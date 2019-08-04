Появились новые подробности массового расстрела в Огайо

Число раненых в ходе стрельбы в городе Дейтон в американском штате Огайо выросло до 26. Власти сообщили ряд подробностей о произошедшем, передает CNN.

Сообщается, что стрелок, которому удалось убить девятерых, был вооружен винтовкой калибра 5,56 с увеличенными обоймами и одет в бронежилет. Несмотря на это, первые же явившиеся по вызову полицейские нейтрализовали его в течение одной минуты.

Массовый расстрел возле бара произошел около часа ночи по местному времени (08:00 мск) в воскресенье. Этот случилось менее чем через сутки после аналогичного нападения в другом штате США.

3 августа преступник открыл стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас, США). Погибли 20 человек, несколько десятков пострадали. Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил, что арестованы трое подозреваемых. Незадолго до нападения стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов.

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