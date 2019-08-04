Еще в одном американском штате неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В центре Дейтона (штат Огайо, США), неизвестный открыл стрельбу из винтовки возле бара. Точное число жертв не уточняется, сообщает BNO News.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, около часа ночи по местному времени (08:00 мск). По словам очевидцев, как минимум пять человек убиты, несколько получили ранения.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте преступления работают полицейские и экстренные службы.

«Я никогда в жизни не был так напуган», — сказал изданию Дэниел Уильямс, бывший участник группы The Devil Wears Prada, находившийся в баре в момент начала стрельбы.

Ранее, 3 августа, преступник открыл стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас, США). Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позднее президент США Дональд Трамп написал о большом числе погибших. Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил, что арестованы трое подозреваемых. Власти не верят в вариант дальнейшего распространения угрозы.

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