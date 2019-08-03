В Техасе неизвестные расстреляли посетителей торгового центра

В Эль-Пасо (штат Техас, США) неизвестные открыли стрельбу по посетителям торгового центра. Об этом сообщает The Hill.

Пострадали по меньшей мере 18 человек, их состояние пока неизвестно. Инцидент произошел на улице рядом с супермаркетом и торговым центром.

Уточняется, что преступник пока не пойман. В полиции предполагают, что стрелков может быть несколько.

Власти просят граждан избегать опасного района, а также не публиковать в соцсетях информацию о передвижениях сотрудников полиции.

29 июля преступник открыл стрельбу по посетителям фестиваля чеснока в городе Гилрой (штат Калифорния). Ему удалось убить троих и ранить еще около 15 человек, прежде чем он сам был уничтожен подоспевшими полицейскими, которые прибыли на место происшествия менее чем через минуту.

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