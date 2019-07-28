При стрельбе на детской площадке в Нью-Йорке пострадали семь человек

В США произошла стрельба на детской площадке в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает Newsday со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В результате происшествия пострадали семь человек. Раненые были госпитализированы, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В июне сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу во время школьного выпускного в парке американского города Филадельфия. В момент стрельбы на празднике собрались около 60 человек. Восемь человек были ранены, один погиб. Среди пострадавших четверо 15-летних подростков, а погибшему было больше 21 года.

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