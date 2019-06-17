В США произошла стрельба на выпускном

Неизвестный открыл стрельбу во время школьного выпускного в парке американского города Филадельфия. Восемь человек были ранены, один погиб, сообщает Breaking 911.

Инцидент произошел около 10 часов вечера. В момент стрельбы на празднике собрались около 60 человек. Корреспондент местного отделения телеканала FOX Сабина Куриакосе (Sabina Kuriakose) рассказала у себя в Twitter, что среди раненых четверо 15-летних подростков, а погибшему было больше 21 года.

Полиция разыскивает подозреваемого. Известно, что он специально открыл стрельбу именно на вечеринке в честь окончания школы.

1 июня сообщалось, что госслужащий из города Вирджиния-Бич пришел на работу с винтовкой и пистолетом и устроил массовый расстрел. Его жертвами стали 12 человек. Преступник был ранен в перестрелке с полицией и умер в больнице.

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