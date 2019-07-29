Подсчитаны жертвы стрельбы на чесночном фестивале в США

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Три человека погибли, 15 пострадали после того, как неизвестный открыл стрельбу на фестивале чеснока в городе Гилрой в американском штате Калифорния. Подробности произошедшего сообщает Fox News со ссылкой на представителей полиции.

Известно, что мужчина проник на фестиваль, перерезав проволочное ограждение. Около 17:41 он начал стрелять. Ему удалось убить троих и ранить еще около 15 человек, прежде чем он сам был убит подоспевшими полицейскими, которые прибыли на место происшествия менее чем через минуту.

По свидетельству очевидцев, преступником был белый мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в камуфляжные брюки. Он расстрелял посетителей фестиваля из винтовки. Свидетели сообщили, что он не целился ни в кого специально и стрелял во все стороны.

На месте работают десятки сотрудников полиции: в частности, они проверяют пока неподтвержденную информацию о том, что у стрелка был сообщник.

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