Появилось видео с места массового расстрела в Огайо

@navideovidno / Telegram

Появилось видео с места массового расстрела прохожих возле бара в городе Дейтон в американском штате Огайо. Ролик был опубликован в Telegram.

На кадрах запечатлено место преступления, на котором работают правоохранители — улики обозначены цифрами, вокруг стоят полицейские машины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей местной полиции, в результате атаки погибли 10 человек, по меньшей мере 16 ранены.

— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 04 августа 2019, 06:47

По данным Twitter-аккаунта Breaking News Global, который ссылается на свидетельства очевидцев, стрелок также мертв — неизвестно, был он убит полицейскими или покончил с собой. По информации того же источника, убийца был вооружен винтовкой и имел при себе несколько запасных обойм.

Этот случай произошел менее чем через сутки после аналогичного нападения в другом штате США.

3 августа преступник открыл стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас, США). Погибли 20 человек, несколько десятков пострадали. Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил, что арестованы трое подозреваемых. Незадолго до нападения стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов.

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