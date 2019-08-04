Техасский стрелок раскрыл мотив массового убийства посетителей торгового центра

21-летний Патрик Крузиус, расстрелявший посетителей торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), до преступления опубликовал манифест. Об этом сообщает Washington Post.

На его странице в Twitter появился текст, в котором Крузиус поддерживает преступника, расстрелявшего прихожан двух мечетей в Новой Зеландии в марте этого года. Помимо этого, он утверждает, что своим действием он пытается защитить свою страну от «иностранного вторжения», из-за которого страдает культура и экономика США.

Сейчас аккаунт Крузиуса заблокирован.

Инцидент произошел на улице у торговых центров WalMart и Cielo Vista Mall в субботу, 3 августа. Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позднее власти уточнили, что убиты по меньшей мере 19 человек, еще 40 получили ранения, из них девять находятся в критическом состоянии.

Нападение на две мечети в городе Крайстчерч произошло 15 марта, тогда погибли 51 человек, 40 были ранены. Обвинение в нападении предъявили только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее Таррант рассказал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе.

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