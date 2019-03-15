Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком

В сети появилось видео, снятое преступником во время расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии. Кадры размещены на хостинге для GoPro-камер Live4.

На ролике видно, как преступник подходит к зданию с помповым ружьем в руках и расстреливает своих первых жертв. После этого он берет в руки штурмовую винтовку и начинает поливать огнем во все стороны, добивая раненых.

Видео было снято в городе Крайстчерч, где преступник убил не менее 27 прихожан. Более 30 человек получили ранения.

Стрелком оказался гражданин Австралии ультраправых взглядов. New Zealand Herald выяснила, что накануне убийства стрелок опубликовал 37-страничный манифест, в котором он назвал свои действия терактом.

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