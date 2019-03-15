Мир
 
Последние новости
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 40
В Центробанке предупредили о росте цен
Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
США начали производить запрещенные ракеты
Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
Невеста нашла тайное послание от погибшей матери на свадебных туфлях
Москвичей обрекли на куртки до середины апреля 
Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком
Новости партнеров

Задержание подозреваемого после расстрела мечети сняли на видео

Перейти в «Мою Ленту»
Продолжение: Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 40
dailymail.co.uk

Четыре человека были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после стрельбы в мечетях в городе Крайстчерч. Об этом сообщил глава полиции Новой Зеландии Майк Буш (Mike Bush), передает Reuters.

«Трое из них — мужчины, а также женщина», — пояснил он. Буш также указал, что были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, прикрепленных к автомобилям. Их удалось обезвредить.

В то же время австралийский премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил, что один из задержанных — гражданин Австралии.

Видео одного из задержаний приводит Daily Mail. На кадрах видно, что стражи порядка протаранили внедорожник, зажав его между своим автомобилем и тротуаром. Переднее колесо машины с подозреваемым при этом находится в воздухе. Один из полицейских вытащил водителя, а второй, вероятно, ударил его.

Издание также пишет, что австралийский стрелок — уроженец города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс. Его зовут Брентон Таррант.

Ранее сообщалось, что австралиец за день до расстрела опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

Стрельба произошла в пятницу, 15 марта, в двух новозеландских мечетях. Доподлинно известно, что двое мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям. Точно числа жертв и раненых не сообщалось. По предварительным данным погибли 27 человек, более 30 получили ранения.

Также сообщалось о третьем стрелке в районе больницы, куда доставляли раненых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The moment a hero cop takes down suspect as New Zealand mourns in the wake of Christchurch mosque massacre
Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком
Число жертв массовой стрельбы в Новой Зеландии выросло до 27
В Новой Зеландии расстреляли посетителей двух мечетей и больницы
Другие материалы рубрики
Мир00:03Сегодня

Корейский Сталин

Он был жестоким диктатором, но сделал страну великой. Его считают и палачом, и героем
08:11Сегодня

Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком

13:0714 марта

Террористы притворились женщинами ради бегства и попали на видео

05:00Сегодня

В США обеспокоенный отец пришел в школу с АК-47 и пригрозил учителям расправой

Мир00:0512 марта
Роберт Дерст

«Поубивал их всех, вот и все»

Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
08:53Сегодня

США начали производить запрещенные ракеты

02:40Сегодня

США нашли повод наказать Китай

18:3813 марта

Стало известно о массированном авиаударе России по Идлибу

Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
07:00Сегодня

Число жертв массовой стрельбы в Новой Зеландии выросло до 27

19:3114 марта

В Пентагоне рассказали о шансе на мир в Афганистане

08:4313 марта

Мадуро решил помолиться ради включения электричества

Россия
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Вышедший с Украины сухогруз сел на мель в Керченском проливе
Жириновский давно пытался забрать Крым
«Танцевала даже перед якудза»
 
Все материалы
Мир
Корейский Сталин
Он был жестоким диктатором, но сделал страну великой. Его считают и палачом, и героем
Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
В США обеспокоенный отец пришел в школу с АК-47 и пригрозил учителям расправой
США начали производить запрещенные ракеты
США нашли повод наказать Китай
Число жертв массовой стрельбы в Новой Зеландии выросло до 27
Все материалы
Бывший СССР
«Очень скоро бог уничтожит США за грехи!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные в Донбассе
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
Заподозренный в реабилитации нацизма украинский чиновник ответил россиянам
Белорус нашел на помойке килограммы радиоактивных веществ
Москва прояснила вопрос со вступлением Белоруссии в состав России
Саакашвили назвал цель возвращения в Киев
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Вкладчики «Югры» обеспокоились невозможностью провести собрание
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
«Северный поток-2» защитят от нападок Европы
Трамп пригрозил Европе новой торговой войной
Талант ценнее капитала
В конкурсе «Лидеры России» наметились новые победители
План ЦБ по спасению банковского сектора России начался с провала
Все материалы
Силовые структуры
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
Задержан директор крупнейшего в России производителя троллейбусов
Защитника украинских националистов заподозрили в реабилитации нацизма
Все материалы
Наука и техника
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Предсказана преждевременная смерть миллионов людей
Галлюцинационная система России оказалась неэффективной
«Роскосмос» со второй попытки доставил космонавтов на МКС
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Все материалы
Спорт
Вспомнить все
Эта Лига чемпионов — огонь. «Реал» и ПСЖ уже сгорели
Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
«Краснодар» пропустил на 93-й минуте и лишился четвертьфинала Лиги Европы
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Александр Емельяненко назвал дату следующего боя
Тренер клуба РПЛ разглядел в призывах фанатов его уволить заговор начальства
«Время пришло!»
Голос UFC — миллионер, разбогатевший на одной фразе. Его брат сделал то же самое
Все материалы
Культура
«Ну и шмотки же вы носили в 90-х»
13-летняя звезда лучшего фильма месяца о скейтерах, хип-хопе и ностальгии
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы
Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»
Страх и порок
20 лучших книг для современных школьников
Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах
Певица Глюкоза вспомнила встречу с педофилом и поразмышляла о Майкле Джексоне
Все материалы
Интернет и СМИ
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Найден способ получить контроль над чужим компьютером на Windows
Судьбу пива с пряничным кляпом отдадут на откуп соцсетям
Telegram рассказал о неожиданной пользе из-за сбоя соцсетей
Дудю досталось от Познера за интервью с Киселевым
Все материалы
Ценности
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились
Раскрыт секрет похудения самой молодой миллиардерши в мире
Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала
Названа цена самых дорогих в мире духов
Все материалы
Путешествия
Крутое пике
По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX
Boeing заморозил поставки 737 MAX
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Невеста нашла тайное послание от погибшей матери на свадебных туфлях
Меган Маркл начала готовиться к родам
Мужчина почистил уши и повредил себе мозг
В сгоревшем крематории уцелели все покойники
Все материалы
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов
Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы
В Россию приехала очень желтая спецверсия купе Lexus LC 500
Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером
У Cadillac появятся шильдики с указанием крутящего момента
Все материалы
Дом
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Четверть вторичных квартир в Москве оказались неликвидом
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Россиянка вышла замуж за покойника ради квартиры
Все материалы