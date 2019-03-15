Задержание подозреваемого после расстрела мечети сняли на видео

dailymail.co.uk

Четыре человека были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после стрельбы в мечетях в городе Крайстчерч. Об этом сообщил глава полиции Новой Зеландии Майк Буш (Mike Bush), передает Reuters.

«Трое из них — мужчины, а также женщина», — пояснил он. Буш также указал, что были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, прикрепленных к автомобилям. Их удалось обезвредить.

В то же время австралийский премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил, что один из задержанных — гражданин Австралии.

Видео одного из задержаний приводит Daily Mail. На кадрах видно, что стражи порядка протаранили внедорожник, зажав его между своим автомобилем и тротуаром. Переднее колесо машины с подозреваемым при этом находится в воздухе. Один из полицейских вытащил водителя, а второй, вероятно, ударил его.

Издание также пишет, что австралийский стрелок — уроженец города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс. Его зовут Брентон Таррант.

Ранее сообщалось, что австралиец за день до расстрела опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

Стрельба произошла в пятницу, 15 марта, в двух новозеландских мечетях. Доподлинно известно, что двое мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям. Точно числа жертв и раненых не сообщалось. По предварительным данным погибли 27 человек, более 30 получили ранения.

Также сообщалось о третьем стрелке в районе больницы, куда доставляли раненых.

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