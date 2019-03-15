Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 40

Жертвами стрельбы в мечетях провинции Кентербери в Новой Зеландии стали 40 человек. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает Reuters.

По ее словам, еще более 20 человек пострадали. Она также отметила, что задержанные придерживались экстремистских взглядов, но не попадали в поле зрения полиции.

«Совершенно ясно, что это можно описать лишь как террористическую атаку», — подчеркнула премьер.

Глава правительства добавила, что уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии в настоящее время находится на самом высоком уровне. Ардерн предполагает, что страна стала целью из-за своих ценностей, в том числе мультикультурализма, передает CNN.

Ранее сообщалось, что были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Официально подтверждено, что один из них — гражданин Австралии. По данным СМИ, это уроженец города Графтон в штате Новый Южный Уэльс по имени Брентон Таррант. Сообщалось, что он за день до расстрела опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

Стрельба произошла в пятницу, 15 марта, в двух новозеландских мечетях. Доподлинно известно, что двое мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям. Также были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, прикрепленных к автомобилям. Премьер уточнила, что их нашли на машинах стрелков.

После произошедшего полиция попросила все мечети в стране временно закрыться.

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