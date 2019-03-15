В Новой Зеландии расстреляли посетителей двух мечетей и больницы

Преступники открыли стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Подтверждена смерть девяти человек. Отмечается, что из мечети города Крайстчерч в больницу уже доставлены шесть человек, двое — в тяжелом состоянии. При этом, по утверждению портала Stuff, врачи готовятся принять от 40 до 50 пострадавших. В момент инцидента в мечети было около 300 человек.

Также выстрелы слышны в мечети соседнего города Линвуд. По неподтвержденной информации, еще один стрелок находится в районе больницы Крайстчерча.

Помимо этого, полиция Крайстчерча нашла на одной из улиц города взрывное устройство. Бомба заложена в автомобиле в трех километрах от мечети.

Власти просят жителей не покидать дома.

По утверждению очевидцев, один из нападавших — белый мужчина 30-40 лет, одетый в военную форму. К его ногам прикреплено большое количество боеприпасов.

18 февраля 2018 года 22-летний стрелок Халил Халилов открыл стрельбу по жителям Кизляра, вышедшим из храма Георгия Победоносца, и полицейским, наблюдавшим за порядком. В результате пятеро человек погибли, еще четверо получили ранения. Напавший пришел на место происшествия вместе с женой, но она сбежала перед тем, как он начал стрелять. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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