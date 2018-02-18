Число погибших при расстреле празднующих в Дагестане выросло

Число погибших при нападении на праздновавших масленицу в дагестанском Кизляре выросло, сообщили РИА Новости в администрации города

«В больнице скончалась еще одна женщина», — сказал собеседник агентства. Таким образом, жертвами инцидента стали пять человек, все они — женщины. Ранее в региональном Минздраве сообщали, что среди пятерых доставленных в больницу были двое сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, состояние раненых оценивалось как средней тяжести.

На помощь к местным врачам выехали специалисты из республиканского Центра медицины катастроф.

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Следователи уже установили личность напавшего. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Молодой человек не состоял на учете в правоохранительных органах и не был замечен в приверженности радикальным идеологиям.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля, на выходе из православного храма Георгия Победоносца. Нападавший был ликвидирован на месте. Сообщалось также, что с ним была женщина, однако она убежала, как только началась стрельба. Опубликованы фото и видео с места происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (часть 2 статьи 105 и статья 317 УК).

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