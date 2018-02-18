Личность расстрелявшего празднующих в Дагестане установлена

Личность человека, расстрелявшего толпу празднующих Масленицу в дагестанском Кизляре, установлена. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Нападавшим оказался местный житель 1995 года рождения. По предварительным данным, он ранее не состоял на учете в правоохранительных органах и не был замечен в приверженности радикальным идеологиям.

По факту стрельбы возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» (часть 2 статьи 105 УК) и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (статья 317 УК).

Как сообщает «Интерфакс», силовики также задержали спутницу стрелка, по предварительной информации она является его супругой. Собеседник агентства утверждает, что женщина не стреляла, но находилась рядом со злоумышленником в момент нападения. При этом ранее другой источник сообщал, что жена стрелка убежала до начала стрельбы.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля, на выходе из православного храма. Убиты четыре женщины, еще пять человек пострадали, в том числе сотрудник правоохранительных органов.

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