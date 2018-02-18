Празднующих Масленицу в Дагестане расстреляли

В Дагестане неизвестный открыл стрельбу на масленичных гуляньях в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил «Интерфаксу»информированный источник.

«Погибли четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка», — отметил он. Среди раненых трое сотрудников Росгвардии.

Нападение произошло утром в воскресенье, 18 февраля, о нем стало известно позже. Обстоятельства уточняются.

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