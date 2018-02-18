Дагестанский стрелок пришел на Масленицу с женой

Мужчина, убивший четырех женщин на праздновании Масленицы в дагестанском Кизляре, пришел на праздник с женой, но она убежала до начала стрельбы. Об этом заявил «Интерфакс» информированный источник.

Он также уточнил, что раненых было не четверо, а пятеро. Все пострадавшие и погибшие в результате нападения возвращались из храма.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям на праздновании масленицы в Кизляре. Его ликвидировали на месте стражи порядка. Среди раненых — трое сотрудников Росгвардии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!