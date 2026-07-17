В Норвегии оценили допуск российских гандболистов до международных турниров

Глава Норвежской гандбольной федерации Густад назвала ошибкой допуск россиян до турниров

Президент Норвежской гандбольной федерации Ранди Густад оценила решение Международной федерации гандбола о допуске российских сборных до участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает Dagbladet.

«Я считаю, что это ошибка. Я не поддерживаю это решение, но оно меня не шокировало. Наша федерация относится к проблеме точно так же, как и правительство Норвегии или наши скандинавские коллеги», — заявила Густад.

Функционер отметила, что Норвегия и скандинавские страны оказались в меньшинстве, особенно после вердикта Международного олимпийского комитета. При этом она подчеркнула, что норвежская федерация не отойдет от своих принципов и продолжит придерживаться единой позиции.

Ранее гандболисты стали третьими представителями игровых видов спорта в России, с которых сняли все ограничения. До этого на международные турниры вернулись российские волейболисты и ватерполисты.