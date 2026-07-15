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18:23, 15 июля 2026Спорт

Еще одна спортивная федерация допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация гандбола допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

Международная федерация гандбола (IHF) допустила россиян до соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято в соответствии с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Отмечается, что никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил все санкции в отношении российских спортсменов. Аналогичным образом поступили в Международной федерации волейбола.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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