Критиковавший СВО блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках про армию. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФ, ему грозит до 10 лет колонии

Юрист и блогер Илья Ремесло (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) задержан в Санкт-Петербурге по делу о фейках о Российской армии. Вскоре его доставят в Москву для избрания меры пресечения.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Данная информация подтверждена его адвокатом, однако каких-либо дателей пока неизвестно.

Предварительно, задержание связано с серией постов в его Telegam-канале. По делу о фейках о ВС России ему грозит до 10 дет тюрьмы.

Илья Ремесло стал известен благодаря деятельности, направленной против Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонников. В марте текущего года он резко сменил позицию, выложив пост с критикой действующей власти и СВО

Ремесло оказался в психбольнице после критики СВО

В марте этого года блогер попал в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Незадолго до этого бывший патриот выступил в сосцсетях с резкой критикой специальной военной операции (СВО).

Тогда сообщалось, что Ремесло якобы увлекается рунами и попадает в спецлечебницу уже не впервые. Весной 2025 года, сообщал блогер Александр Картавых, юрист уже был госпитализирован в частное специализированное медицинское учреждение из-за обострения психического расстройства, однако тогда это не было предано огласке.

После последней госпитализации Ремесло стало известно, что государственные органы никакого участия в его отъезде в лечебницу не принимали. Также уточнялось, что в его крови никаких запрещенных веществ не нашли. Его состояние называли не критическим.

27 марта Илья Ремесло вышел из Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова. Как оказалось, он проходил лечение в отделении для людей с депрессивными психозами.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Согласно последним публикациям в Telegram-канале Ремесло, он не отказался от критики действующей власти. Публикации с подобным содержанием были сделаны им буквально накануне. «Это было ожидаемо, и все выглядело так, будто Ремесло сам этого хотел и сам на это напрашивался», — прокомментировала последние события журналистка Ксения Собчак, имя которой блогер также упоминал в последних постах.

Блогера пытался вразумить Алаудинов

После серии неоднозначных публикаций Ремесло позвонил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, который в первую очередь подумал, что общественник находится в плену, раз пишет подобное в соцсетях. Однако блогер поднял трубку и сообщил, что он не в плену и взлома его аккаунта не происходило — все высказывания принадлежали ему.

По мнению журналиста Владимира Соловьева, Ремесло сорвался потому, что посчитал себя недооцененным в России. Это и стало причиной его перехода в оппозицию, добавил ведущий.