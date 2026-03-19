Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:00, 19 марта 2026

Появились новые подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском блогере

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Выступивший с критикой специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти блогер и юрист Илья Ремесло попал в психбольницу не в первый раз. Об этом в Telegram заявил блогер Александр Картавых, который первым сообщил о госпитализации Ремесло.

Согласно появившимся новым подробностям, весной 2025 году Ремесло уже был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение из-за обострения психического расстройства. По данным блогера, обследование юрист проходил в частной клинике.

«Поэтому оно прошло мимо широкой публики. А пациента, после снятия острой фазы, забрали домой (...) Теперь ему придется лечиться до полного выздоровления», — написал Картавых.

О госпитализации Ремесло стало известно днем 19 марта. Ранее сообщалось, что на фоне высказанной юристом критики СВО с ним связался командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который располагал сведениями о возможном взломе аккаунтов юриста и решил лично проверить ситуацию. В ходе разговора Ремесло подтвердил, что его заявления были сделаны осознанно. Тогда Алаудинов признался, что был удивлен произошедшим, поскольку ранее воспринимал Ремесло как человека с устойчивой позицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok