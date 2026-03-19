Появились новые подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском блогере

Блогер Картавых: Юрист Ремесло попал в психбольницу не впервые

Выступивший с критикой специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти блогер и юрист Илья Ремесло попал в психбольницу не в первый раз. Об этом в Telegram заявил блогер Александр Картавых, который первым сообщил о госпитализации Ремесло.

Согласно появившимся новым подробностям, весной 2025 году Ремесло уже был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение из-за обострения психического расстройства. По данным блогера, обследование юрист проходил в частной клинике.

«Поэтому оно прошло мимо широкой публики. А пациента, после снятия острой фазы, забрали домой (...) Теперь ему придется лечиться до полного выздоровления», — написал Картавых.

О госпитализации Ремесло стало известно днем 19 марта. Ранее сообщалось, что на фоне высказанной юристом критики СВО с ним связался командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который располагал сведениями о возможном взломе аккаунтов юриста и решил лично проверить ситуацию. В ходе разговора Ремесло подтвердил, что его заявления были сделаны осознанно. Тогда Алаудинов признался, что был удивлен произошедшим, поскольку ранее воспринимал Ремесло как человека с устойчивой позицией.