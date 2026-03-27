18:27, 27 марта 2026

Критиковавший СВО юрист Ремесло вышел из психбольницы

Константин Лысяков

Фото: @ilya.remeslo

Юрист и блогер Илья Ремесло вышел из Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, где оказался после критики специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Mash в Telegram.

Ремесло неделю проходил лечение в отделении для людей с депрессивными психозами. Как выяснили журналисты, в медучреждение его поместили по запросу третьих лиц после резкой критики власти. При этом блогер сопротивления не оказывал.

Юрист и блогер Илья Ремесло стал известен благодаря деятельности, направленной против Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонников. Однако 17 марта он резко изменил позицию, выложив пост с критикой действующей власти и СВО.

Юриста поместили в психбольницу 19 марта. По сведениям журналистов, государственные органы никакого участия в этом не принимали. Предварительный диагноз блогера СМИ раскрывать не стали, намекнув, что с похожей болезнью борются многие звезды шоу-бизнеса.

Материалы по теме:
«Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым
«Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым
19 марта 2026
Известный блогер и борец с оппозицией внезапно начал критиковать СВО. Алаудинов был в шоке после разговора с ним
Известный блогер и борец с оппозицией внезапно начал критиковать СВО. Алаудинов был в шоке после разговора с ним
18 марта 2026

При этом выяснилось, что сестра Ремесло Марина — известный психиатр. Она является кандидатом медицинских наук и работает в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. Также, предположительно, психиатрами работают отец и мать блогера.

    Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

    Зендея в платье с декольте до пупка появилась на премьере фильма

    В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

    Отар Кушанашвили пожалел Губина

    Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе

    Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

    Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

    Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

    58-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа ради борьбы с нейросетями

    Иран раскрыл число погибших дипломатов от атак Израиля

    Все новости
