Известный блогер и борец с оппозицией внезапно начал критиковать СВО. Алаудинов был в шоке после разговора с ним

Алаудинов: Опубликовавший пост с критикой СВО Ремесло может быть в заложниках

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов позвонил юристу и общественнику Илье Ремесло, который во вторник, 17 марта, выложил в сеть серию постов с критикой специальной военной операции (СВО) и российской власти. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова счел, что тот может быть в заложниках.

Чеченский командир между тем разъяснил, что ему сначала передали информацию о взломе канала Ремесло. Он решил связаться с юристом, который в прошлом занимал прогосударственную позицию, и выяснить, из-за чего тот переменил мнение.

Юрист Илья Ремесло

Командир спецназа «Ахмат» раскрыл подробности разговора с Ремесло

Ремесло ответил на звонок. Он объяснил Алаудинову, что взлома не было. Тогда же юрист подтвердил военному, что все высказывания принадлежат именно ему.

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что знал о приготовлениях к раскачке страны в столь непростое время. Однако он не знал, что все это может сделать юрист и общественник Ремесло, который всегда поддерживал власти России и с которым тот лично встречался трижды.

Конечно, я не знал, что это может сделать Илья Ремесло. Человек, который мне казался абсолютно здравомыслящим Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Генерал-лейтенант указал, что такая перемена в общественнике его сильно удивила. Он всегда считал, что Ремесло — человек пророссийский, с большими связями.

О смене позиции общественника высказался и Владимир Соловьев

Об изменениях в позиции юриста также высказался журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он предположил, что у Ремесло, как и у некоторых, не выдержали нервы.

В остальном Соловьев назвал Ремесло «случайным попутчиком власти». Ремесло якобы посчитал себя недооцененным в России и по этой причине перешел в оппозицию.

Весна же, еще обостряются душевные заболевания, начинают вербовать неустойчиво психических наших граждан Владимир Соловьев телеведущий и журналист

Юрист и общественник Илья Ремесло на протяжении долгого времени отстаивал интересы российской власти и критиковал оппозиционные силы и Запад. Внимание к себе юрист привлек борьбой с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонниками.

В настоящее же время в его соцсетях стали появляться посты с резкой критикой СВО. Ремесло также начал рассказывать о своей деятельности «как эксперта по оппозиции».

Изначально речь могла идти о взломе соцсетей, однако Ремесло продолжает высказываться с критикой власти и СВО, подтверждая, что все сообщения публикует именно он. Некоторые источники также сообщали, что общественник мог эмигрировать из России. При этом сам он опровергает информацию об этом.