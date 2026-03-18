Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов позвонил юристу и общественнику Илье Ремесло, который во вторник, 17 марта, выложил в сеть серию постов с критикой специальной военной операции (СВО) и российской власти. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова счел, что тот может быть в заложниках.
Чеченский командир между тем разъяснил, что ему сначала передали информацию о взломе канала Ремесло. Он решил связаться с юристом, который в прошлом занимал прогосударственную позицию, и выяснить, из-за чего тот переменил мнение.
Командир спецназа «Ахмат» раскрыл подробности разговора с Ремесло
Ремесло ответил на звонок. Он объяснил Алаудинову, что взлома не было. Тогда же юрист подтвердил военному, что все высказывания принадлежат именно ему.
Командир спецназа «Ахмат» заявил, что знал о приготовлениях к раскачке страны в столь непростое время. Однако он не знал, что все это может сделать юрист и общественник Ремесло, который всегда поддерживал власти России и с которым тот лично встречался трижды.
Конечно, я не знал, что это может сделать Илья Ремесло. Человек, который мне казался абсолютно здравомыслящим
Генерал-лейтенант указал, что такая перемена в общественнике его сильно удивила. Он всегда считал, что Ремесло — человек пророссийский, с большими связями.
О смене позиции общественника высказался и Владимир Соловьев
Об изменениях в позиции юриста также высказался журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он предположил, что у Ремесло, как и у некоторых, не выдержали нервы.
В остальном Соловьев назвал Ремесло «случайным попутчиком власти». Ремесло якобы посчитал себя недооцененным в России и по этой причине перешел в оппозицию.
Весна же, еще обостряются душевные заболевания, начинают вербовать неустойчиво психических наших граждан
Юрист и общественник Илья Ремесло на протяжении долгого времени отстаивал интересы российской власти и критиковал оппозиционные силы и Запад. Внимание к себе юрист привлек борьбой с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонниками.
В настоящее же время в его соцсетях стали появляться посты с резкой критикой СВО. Ремесло также начал рассказывать о своей деятельности «как эксперта по оппозиции».
Изначально речь могла идти о взломе соцсетей, однако Ремесло продолжает высказываться с критикой власти и СВО, подтверждая, что все сообщения публикует именно он. Некоторые источники также сообщали, что общественник мог эмигрировать из России. При этом сам он опровергает информацию об этом.