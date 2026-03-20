10:27, 20 марта 2026Россия

Раскрыты подробности о семье попавшего в психбольницу после критики СВО российского юриста

Фонтанка: Сестра попавшего в психбольницу юриста Ремесло оказалась психиатром
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сестра попавшего в психбольницу после критики специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти юриста и блогера Ильи Ремесло оказалась психиатром. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Марина Ремесло является кандидатом медицинских наук и работает в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева.

При этом политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в Telegram-канале «Логика Маркова» сообщил, что психиатрами работают также отец и мать юриста. Источник этой информации он не указал.

О госпитализации Ремесло стало известно днем 19 марта. По некоторым данным, он попал в специализированное учреждение не в первый раз — весной 2025 года он якобы уже был госпитализирован из-за обострения психического расстройства.

