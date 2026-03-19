Россия
14:41, 19 марта 2026Россия

Выступивший с критикой СВО российский юрист попал в психбольницу

Майя Назарова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Блогер и юрист Илья Ремесло, выступивший с критикой специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти, попал в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как утверждает издание, его доставили в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова. В регистратуре на вопрос корреспондента «Фонтанки» ответили, что пациенту с аналогичными данными можно передать посылку в среду или субботу.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, психбольницу, куда попал Ремесло, специализируется на лечении мужчин с впервые проявившимися симптомами психотического расстройства. Среди пациентов в отделении — люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поделился, что лично говорил с блогером по телефону после серии его критических постов. Чеченский генерал-лейтенант предположил, что Ремесло может находиться в заложниках.

Алаудинов не скрывал удивления от перемены взглядов юриста. Он был уверен, что Ремесло — человек пророссийский, с большими связями в спецслужбах.

Незадолго до этого на высказывания блогера обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев. Он предположил, что такое поведение связано с весенним обострением. По мнению журналиста, у Ремесло сдали нервы.

Ремесло на протяжении долгого времени отстаивал интересы власти в России и критиковал оппозиционные силы и политику Запада. Внимание к себе юрист привлек борьбой с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонниками.

